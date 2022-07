Nonnina di novant’anni ha conseguito la licenza media

Nella vita gli esami non finiscono mai. E’ il caso di Annunziata Murgia, la nonnina di 90 anni che nei giorni scorsi ha conseguito la licenza media coronando il proprio sogno. Un desiderio che, come ha raccontato l’anziana di Dolianova in Sardegna, si era arenato a causa della guerra.

Annunziata si è presentata davanti alla commissione per esporre la sua tesina di terza media al Cpia 1 di Dolianova. Presenti anche i carabinieri dell’Anc, l’associazione nazionale dell’Arma, che le hanno voluto rendere omaggio come iscritta più anziana e vedova di un militare.

L’anziana studentessa, dopo una vita di sacrifici a lavorare come sarta, aveva deciso di iscriversi di nuovo a scuola per recuperare ciò che si era interrotto a causa della seconda guerra mondiale. Un esame puntiglioso e al tempo stesso emozionante non solo per Annunziata ma anche per i suoi familiari e i suoi docenti. Ora il prossimo obiettivo è quello di iscriversi alle superiori. E chi lo sa che non riesca a realizzare anche il sogno di prendere il diploma. Nella vita non è mai troppo tardi.