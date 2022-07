Mussomeli, viabilità urbana. Lavori di manutenzione

MUSSOMELI – Iniziati i lavori di manutenzione di alcune strade urbane, programmati e pianificati dall’Amministraziobe Catania. In questi giorni, infatti, sono state completate la via Florio, in stato di abbandono da circa 20 anni) e la discesa San Giovanni i8n direzione Madonna di Trapani (strada di accesso dei turisti al santuario). Nei prossimi giorni saranno iniziati i lavori anche in diversi tratti di via L. Da Vinci e Via Caltanissetta.

“La priorità al momento , precisa il sindaco Catania, è quella di intervenire sulle strade con forte traffico veicolare, ma un po alla volta, con il principio del buon padre di famiglia e compatibilmente con le risorse finanziarie a nostra disposizione, interverranno dove necessario”.