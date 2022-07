Mussomeli, alcool e devianze. Assessore servizi sociali convoca riunione nel palazzo comunale

MUSSOMELI – Un problema serio quello dell’alcool che torna puntualmente alla ribalta, allorquando nella quotidianità vengono rilevati episodi che costituiscono campanelli d’allarme, tanto da indurre le istituzioni a promuovere incontri con le realtà del territorio per approfondire e concordare eventuali linee da seguire al riguardo. Un argomento spesso ripreso dai media, dalle agenzie educative ma, purtroppo, rimasto sempre dietro l’angolo, e all’occorrenza, pronti allo scaricabarile di responsabilità. A proporre l’incontro è l’assessore ai servizi sociali Daniele Frangiamore che avrebbe ricevuto diverse segnalazioni, convocando conseguentemente i venditori e somministratori di alcool ai minori per lunedì mattina presso il palazzo comunale. Un argomento, assai delicato che andrebbe trattato con la massina attenzione, che tiene le famiglie in ansia. Evidentemente, va da sé che ognuno deve fare la propria parte.