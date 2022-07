Italia, cade in piscina con la bimba che accudiva: morta una babysitter, la piccola è grave

Una terribile fatalità si è consumata sui colli bolognesi.

Una babysitter cinquantenne, di origine filippina, sarebbe morta a seguito della caduta in una piscina di una villa privata presso la quale stava prestando servizio. A finire in acqua con lei anche la bimba che accudiva, di appena due anni, ancora ricoverata in prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. Entrambe sono state soccorse dal personale del 118 subito dopo l’incidente, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta in ospedale.

Dinamica incerta – Non è ancora chiaro cosa sia successo. La babysitter potrebbe essersi sentita male dopo aver visto la piccola cadere in acqua mentre cercava di salvarla, oppure il malore potrebbe essere stato precedente alla caduta di entrambe nella piscina.

La bimba è in ospedale – Rimane riservata la prognosi della piccola, ancora ricoverata al Sant’Orsola di Bologna. Inutili invece i tentativi di salvare la vita della sua badante, apparsa sin da subito in grave condizioni. La donna è deceduta dopo un giorno dal ricovero in rianimazione all’ospedale Maggiore.