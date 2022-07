Gela. Area di crisi industriale complessa. Lorefice (M5S): “Il ministro leghista Giorgetti spieghi perchè non firma la proroga dell’accordo di programma”

GELA. “Sono trascorsi altri 15 giorni dalla risposta ricevuta in commissione Industria del Senato alla mia interrogazione sull’accordo di programma per l’Area di crisi industriale complessa di Gela, ma ad oggi ancora nulla, gli uffici infatti mi dicono che l’atto di proroga è pronto, ma attende la firma del ministro”. Così, il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice.

“Giorgetti ci spieghi, quindi, per quali motivi non la firma. Il territorio dell’area di crisi di Gela ha già atteso fin troppo ed enormi sono le difficoltà che lo hanno colpito in questi decenni di sfruttamento ambientale. Le iniziative predisposte per il rilancio dell’area potranno finalmente accrescere l’attrattività del territorio, facendo sì che Gela contribuisca fattivamente al rilancio dell’economia di tutta la regione. Bisogna intervenire al più presto per porre in essere ogni iniziativa idonea per risollevare l’area”.