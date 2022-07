Covid. Fondazione Gimbe: nell’ultima settimana ulteriore aumento di nuovi casi di contagio

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 29 giugno-5 luglio, un ulteriore aumento dei nuovi casi in tutto il territorio nazionale. Salgono ancora in crescita gli indicatori ospedalieri e i decessi. Ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino e di chi ha completato il ciclo vaccinale. Sono 6,84 milioni i non vaccinati, di cui 2,75 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. 7,89 milioni di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,43 milioni di guariti che non possono riceverla nell’immediato. Quarte dosi a immunocompromessi e altri fragili ancora al palo.

Gimbe ha sottolineato che bisogna indossare la mascherina per arginare la diffusione del virus: va utilizzata per la propria salute, per i professionisti sanitari stremati da due anni e mezzo di pandemia, per l’economia del Paese e per evitare un nuovo sovraccarico degli ospedali con conseguenti inaccettabili ritardi alle cure di tutti i cittadini.