Cinema: i 60 anni di Tom Cruise, “Top gun” balla con Adele

Tom Cruise festeggia oggi i suoi 60 anni e lo fa in Inghilterra: dopo aver ballato e cantato al concerto di Adele a Hyde Park, venerdi’ scorso, per il giorno del suo compleanno la star di Hollywood ha deciso di assistere al Gran Premio di Formula 1, a Silverstone, prima del mega party serale nella Soho Farmhouse nell’Oxfordshire, un raffinato hotel fattoria con una meravigliosa Spa.

Un’altra festa e’ in programma nei prossimi giorni negli Stati Uniti. Al termine del concerto di Adele, di cui e’ un grande fan, Cruise ha gia’ spento 60 candeline da una torta di pan di spagna alle fragole offertagli dallo staff. La novita’ e’ che il divo sex symbol americano e’ single dopo la recente rottura con Hayley Atwell che aveva conosciuto nel 2020 sul set di Mission Impossible 7 e che ora si e’ messa con il produttore musicale Ned Kelly.

Un’altra storia di amore finita dopo il matrimonio con Nicole Kidman, naufragato nel 2001 forse anche per la sua militanza in Scientology, con la quale adotto’ due bambini, e quello con Katie Holmes di “Dawson’s Creek” da cui ha avuto la figlia Suri. Tom Cruise e’ arrivato a 60 anni ancora sulla cresta dell’onda, in perfetta forma fisica. Esploso negli anni ’80 nei Ray-Ban di Maverick, il grande attore action ha appena polverizzato un nuovo record al botteghino grazie al sequel “Top Gun: Maverick” che e’ finora il film piu’ visto del 2022 con un miliardo di dollari incassati.

L’attesa, ora, si concentra su “Mission: Impossible 7-parte uno” in uscita nel luglio 2023. Thomas Cruise Mapother IV, nato a Syracuse, New York, da un’insegnante di educazione fisica e da un ingegnere elettronico, ha ricevuto tre nomination ai Premi Oscar come miglior attore protagonista per “Nato il quattro luglio” e “Jerry Maguire” e come non protagonista per “Magnolia”, vincendo tre Golden Globe. Il suo debutto risale al 1981 in nel 1981 in “Amore senza fine” di Zeffirelli.