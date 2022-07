Caltanissetta, trentennale strage via D’Amelio. Il sindaco: “La nostra Città sente ancora vivo lo spirito e la memoria del Giudice Borsellino”

CALTANISSETTA. “Il 19 luglio del 1992 perdevano la vita Paolo Borsellino, Giudice che ha dedicato la vita alla lotta contro Cosa Nostra, e 5 giovanissimi agenti della sua scorta. Da quel giorno sono passati 30 anni, eppure la verità sulla strage di via D’Amelio sembra ancora lontana”.

Così in una nota il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino: “La nostra città, che è sede del distretto giudiziario che sta seguendo la revisione del processo Borsellino Quater, sente ancora vivo lo spirito e la memoria del Giudice Borsellino. Il suo impegno contro le mafie – ha concluso il sindaco – è e sarà sempre un segno indelebile per l’Italia intera e soprattutto per la Sicilia”.