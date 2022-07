Caltanissetta, i farmaci scaduti sono rifiuti speciali. Ecco come gettarli negli appositi raccoglitori

Ogni farmacia di Caltanissetta dispone di un raccoglitore di farmaci scaduti dove vengono depoisitati i medicinali che ormai non debonoe essere pouiù utilizzati perchè hanno superato il limite di efficacia appositamente indicato nella scatola che li contiene.

Costituiscono “rifiuti speciali” che non devono essere conferiti con i rifiuti normali ma separatamente e anche con le dovute cautele per il danno che possono provocare per l’ambiente e la salute dei cittadini che, incautamente, e per qualsiasi motivo dovessero utilizzarli.

I raccoglitori dei farmaci scaduti hanno una capienza relativa e vengono svuotati dal personale della Dusty, che ha in gestione il servizio di igiene della città e che per il trasporto si serve di mezzi speciali.

Lo svutamento e il prelievo dei farmaci scaduti dai raccoglitori avvengono però periodicamente e succecde che se i farmaci depositati sono molti, fuorisescono dai contenitori e vengono spari per terra costituendo il pericolo che si vuol evitare.

“Tutto questo succede – ha detti il titolare della farmacia Bonasera di via De Amicis – perchè gli utenti depositano nei raccoglitori i farmaci con tutte le scatole che li contengono e pure con il sacchetto, a volte di carta a volte di plastica, nel quale vengono raccolte e che fanno volume.

Ma è rimediabile se i farmaci vengono peopostati, come va fatto, negli appositi raccoglitori senza involucri che li avvolgono. Basta collocare pillole, fiale, bottiglie e pomate scadute in un sacchetto e depositarle nel raccoglitore. Così facendo l’inconveniente sarà eliminato”.