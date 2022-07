Caltanissetta, arriva il cartellone degli eventi estivi: 4 date con “Comici… da legare”

E’ stato diffuso ieri, attraverso i canali social, “Rigenera”, laprima parte del cartellone degli eventi programmato dal Comune di Caltanissetta, Assessorato Eventi e turismo – per l’estate 2022.

Quattro date nelle quali saliranno sul palco comici di notorietà nazionale.

In particolare si potranno vedere le seguenti performance:

11 luglio Paolo Mingone con “Completamente Spettinato” si esibirà dalle 21.30 in Corso Umberto

24 luglio Simone Riccobono con “Nè ricco… nè bono” nella Piazza Fuori gli schemi (Provvidenza) dalle 21.30

30 luglio Marco Marzocca con Stefano Sarcinelli “Ciao Signò” in Corso Umberto dalle 21.30

11 settembre Cristiano Militello con “Striscia la battuta” in Corso Vittorio Emanuele dalle ore 21.30

Il cartellone andrà ad arricchire gli eventi già programmati e in fase di realizzazione con “Aspettando Miniera” e l’assessorato – sempre tramite canali social – ha già annunciato che questa rassegna comica “rappresenta solo la prima parte degli eventi estivi previsti da qui a settembre e che comunicheremo integralmente nei prossimi giorni”.

Non sono mancate, però, le contestazioni di chi si chiede perchè il calendario degli eventi estivi sia stato diffuso a singhiozzo e a estate già inoltrata. “La settimana scorsa, in commissione spettacolo, abbiamo chiesto al Sindaco e assessori quali fossero gli eventi in programma – ha commentato l’assessore Gianluca Bruzzaniti dopo aver visto il programma – Ci è stato risposto che non si poteva programmare nulla e non si potevano prendere impegni. Perchè questa segretezza o si tratta di una programmazione dell’ultimo minuto?”