Aggressione troupe televisiva a Gela. Rosanna Moncada (Cgil): “La sicurezza è un diritto fondamentale per i lavoratori”

CALTANISSETTA. “Siamo molto preoccupati riguardo alla notizia appresa mezzo stampa sull’aggressione subita da una troupe televisiva di una rete tv locale di Gela nel tentativo di documentare un incidente sul lavoro”.

Lo afferma in una nota Rosanna Moncada , segretario generale della Cgil di Caltanissetta che ha poi ribadito: “Se c’è una responsabilità a informare c è il diritto all informazione sacrosanto e legittimo. La sicurezza è un diritto fondamentale per i lavoratori denunciare la violazione delle norme sulla sicurezza è un dovere per tutti noi ,e ,al pari dei diritti va tutelato e salvaguardato”.