Serradifalco. C’è la nuova tariffa per la manutenzione tecnica attrezzature in dotazione al Teatro “De Curtis”

SERRADIFALCO. Il teatro comunale Antonio De Curtis si avvarrà delle prestazioni di un tecnico che dovrà sorvegliare e manutenere, in caso di utilizzo, o smontare e rimontare, in caso di non utilizzo, le attrezzature in dotazione del teatro, in occasione di manifestazioni richieste da soggetti che ne facciano richiesta con o senza patrocinio.

Per questa novità importante l’amministrazione comunale ha previsto l’assegnazione per il 2022 di 4 mila euro per il pagamento delle prestazioni del tecnico che sarà la ditta SLS – Sound Light Service di Luigi Pagliarello con sede a Campobello di Licata. La ditta ha proposto una richiesta giornaliera di 95 euro Iva compresa.

La spesa prevista per il servizio sarà finanziata con risorse a totale carico dei soggetti che facciano richiesta di utilizzo del Teatro de Curtis con o senza l’utilizzo delle attrezzature in dotazione dello stesso ed a qualsiasi condizione, con o senza il patrocinio del Comune. Il Comune ha impegnato 4 mila euro ai fini dell’anticipazione delle somme necessarie per il pagamento delle prestazioni rese dal tecnico incaricato.

Inoltre, restando in tema di tariffe giornaliere previste per l’utilizzo del Teatro, avrà il costo giornaliero di 100 euro a spettacolo la tariffa che dovrà essere versata per l’utilizzo della sala del “De Curtis”. A stabilirlo è stata la Giunta comunale. La tariffa riguarderà solo le manifestazioni non comprese nel Progetto Globale Annuale e non organizzate dal Comune.