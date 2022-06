Serradifalco. Acquisiti dall’amministrazione comunale 17 loculi rimasti invenduti per rinuncia

SERRADIFALCO. Erano stati 81 i cittadini che avevano presentato istanza al fine di ottenere l’inserimento in una graduatoria per consentire l’acquisto di uno dei loculi che erano stati posti in vendita. E’ allora accaduto che successivamente si è dato corso alla convocazione, presso il cimitero comunale, di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria per la scelta dei loculi.

Di questi 81 loculi, ben 17 sono tuttavia, risultati invenduti per rinuncia da parte dei soggetti convocati. Nel frattempo, è accaduto nel cimitero comunale, al momento, non c’è più, alla data odierna, alcuna disponibilità di loculi da poter assegnare in caso di decesso. Pertanto, ecco che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Leonardo Burgio, ha rilevato la necessità di acquisire nella disponibilità del Comune i loculi risultati invenduti a seguito del bando cittadino, al fine di utilizzarli in caso di eventuali decessi.

In particolare, sono stati 17 i loculi rimasti invenduti a seguito di rinuncia da parte dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria. Tali loculi sono stati tutti acquisiti da parte del Comune. I loculi, ovviamente, considerata l’emergenza sepolture che continua a caratterizzare Serradifalco, potranno essere utilizzati direttamente da parte del Comune sulla base di quanto prevede il vigente “Regolamento Comunale per i servizi cimiteriali e di Polizia Mortuaria”.