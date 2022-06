Santa Caterina. In media la percentuale di Raccolta differenziata nel 2022 supera di poco il 70%

SANTA CATERINA. La percentuale della raccolta differenziata per il mese di aprile 2022 è al 71,80%, mentre a gennaio di questo stesso anno il dato è stato del 75,65%. Nei primi quattro mesi del 2022, inoltre, la percentuale della raccolta differenziata ha registrato una media di poco superiore al 70%. Sono questi i dati sulla raccolta differenziata riferiti a Santa Caterina.

A renderli noti è stato il sindaco Giuseppe Ippolito. Santa Caterina, in questi anni, aveva sempre fatto registrare percentuali di raccolta differenziata inferiori rispetto a quelle di altri comuni della Provincia che ogni anno avevano ricevuto non solo il riconoscimento di Comune virtuoso, ma anche premialità legate proprio al fatto di aver registrato percentuali più elevate di differenziata.

Sulla base dei dati forniti dallo stesso sindaco, si può anche notare come nell’aprile del 2021 la percentuale era stata di appena il 10,11% mentre il mese successivo, quando la raccolta è stata avviata con il sistema del porta a porta, è balzata addirittura al 61,33%. Una percentuale dalla quale, in questi mesi, il Comune di Santa Caterina non è mai sceso.