San Cataldo: consiglieri comunali chiedono l’avvio di Tirocini formativi

I Consiglieri Comunali del Partito Democratico di San Cataldo, Francesca Cammarata e Marco Cataldo Imera e i Consiglieri Comunali del Gruppo “Le Spighe”, Mario Lupica, Chiara Fulco e Massimo Emma hanno presentato una mozione con l’obiettivo di promuovere la stipulazione di Convenzioni con leScuole, le Università e gli Enti di Formazione accreditati della Regione Siciliana per lo svolgimento di tirocini curriculari presso il Comune di San Cataldo.

“Riteniamo che, attraverso questo strumento, si offrirebbe una possibilità di riavvicinamento all’Istituzione per le studentesse e gli studenti del territorio ed anche un’occasione di incontro generazionale volto all’innovazione per il nostro Comune” hanno spiegato i firmatari che hanno proseguito: “Premesso che obiettivo preminente dei tirocini curriculari rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione è quello di integrare l’apprendimento con un’esperienza di lavoro così da agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Considerato che la realizzazione degli stessi richiede l’incontro di tre soggetti: il tirocinante, l’ente ospitante e l’ente promotore. In particolare l’ente promotore stipula con l’ente ospitante una Convenzione nella quale vengono descritte le modalità di svolgimento del tirocinio e svolge, in seguito, funzioni di assistenza e garanzia. Ed ancora l’ente promotore allega alla Convenzione un progetto formativo che contiene indicazioni sulla durata del tirocinio, l’orario di lavoro, la posizione assicurativa, obblighi e impegni del tirocinante. Infine, durante il periodo presso l’ente ospitante, il tirocinante viene seguito principalmente da un “tutor didattico” che si occupa di seguire passo per passo lo sviluppo dell’esperienza del medesimo;

Precisato che l’attività di Tirocinio Formativo e di Orientamento (TFO) non costituisce rapporto di lavoro e che sono a carico dell’Istituto scolastico le assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, oltre all’obbligo di adempiere alle comunicazioni di rito ai competenti uffici, senza aggravio di costi per l’Ente ospitante;

Ritenuto che, se si offrisse alle studentesse e agli studenti la possibilità di formarsi presso l’Ente Comunale, gli stessi avrebbero l’opportunità di capire meglio come funziona l’Istituzione comunale, di essere a stretto contatto con le novità politiche cittadine e di trovarsi in un ambiente stimolante così da favorire un riavvicinamento dei giovani all’Istituzione”.

Cofirmatari di questa convenzione che si dovrebbe attivare con il Comune sono, genericamente, Scuole, Università e gli Enti di Formazione accreditati della Regione Siciliana.