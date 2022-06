Italia, carambola sul lungomare: auto investe e uccide due fidanzati in bici

È stata arrestata in flagranza di reato, omicidio stradale, e poi immediatamente liberata su disposizione del pm per carenza di esigenze cautelari, la 38enne conducente della Fiat Panda che giovedì sera attorno alle 23 e 30 ha travolto e ucciso due persone in bicicletta sul lungomare di Marina di Montemarciano (Ancona).

Le vittime, una coppia di fidanzati, sono la 39enne Stefania Viterbo e il 41enne Alberto Catani. A bordo della vettura viaggiava anche la figlioletta di 7 anni della 38enne. Entrambe illese ma sotto shock. Sulla conducente dell’auto sono in corso accertamenti relativi all’eventuale assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

La Fiat Panda, fuori controllo, dopo aver investito i due giovani, ha centrato anche un camper in sosta per poi ribaltarsi. Gli inquirenti stanno studiando la dinamica dell’incidente: non ci sarebbero segni di frenata.