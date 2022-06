Campofranco. Un gran successo per il Concerto di fine anno alla Scuola Media

CAMPOFRANCO. Dopo due anni di fermo causa covid, riprende con grande gioia di tutti, il concerto musicale di fine anno alla scuola media. E tutti siamo stati d’accordo che quello di quest’anno è stato il concerto della ripartenza, del ritorno alla vita sociale. Quaranta studenti tra prima, seconda e terza media si sono esibiti con compiacimento e applausi a ripetizione dal pubblico: professori, genitori e Amministrazione comunale con il sindaco e l’assessore Franca Zarbo.

Oboe, clarinetto, chitarra, pianoforte e percussioni l’hanno fatta da padrona diretti magistralmente dal prof. Francesco Vassallo, anche docente di oboe e con Silvia Genova docente di chitarra, Salvatore Campanella di clarinetto e Maria Concetta Battaglia di pianoforte. Un concerto dove i brani eseguiti rientrano nel panorama mondiale della musica, cominciato con l’ “Inno alla gioia” di Beethoven e proseguito con brani di Ennio Morricone “C’era una volta il west”, “C’era una volta in America” e altri per concludere con “Another brick in the wall”, la storia dei Pink Floyd.

Un concerto particolare, dedicato dagli studenti alla dirigente scolastica Alessandra Camerota assente per motivi di salute e rappresentata dai suoi collaboratori Angela Schillaci ed Ettore Scifo. “E’ stata una esperienza di un certo spessore – ha voluto evidenziare il professor Francesco Vassallo – e soprattutto di felicità per i ragazzi. Dopo 2 anni molto difficili anche per la scuola, questo è stato il concerto della ripartenza, sperando il prossimo anno di potere tornare a partecipare anche alle varie rassegne, perché come scuola abbiamo una gloriosa tradizione alle spalle”.