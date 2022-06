Campofranco. Avviato l’iter per realizzare la copertura dello stadio comunale

CAMPOFRANCO. E’ con precisa direttiva del Sindaco al Responsabile dell’Area Tecnico Ambientale del nostro comune che prende il via l’iter procedurale per la realizzazione della copertura della tribuna dello stadio comunale “Alfonso Virciglio”, a seguito della pubblicazione del bando “Sport e Periferie 2022” per la selezione, con procedura a sportello, di interventi da finanziare nell’ambito proprio di questo Fondo.

I Comuni potranno presentare una sola proposta di intervento e tra le altre, abbiamo voluto intervenire per ” l’adeguamento e completamento di impianti sportivi rivolti all’attività agonistica connessa ad eventi e competizioni di rilevanza nazionale ed internazionale”

In considerazione di ciò, il sindaco ha inteso mettere in evidenza la direttiva di intervento consistente nella realizzazione e installazione di una copertura della tribuna dello stadio comunale “Alfonso Virciglio” . La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, dal 15 giugno 2022 fino al giorno 14 ottobre 2022.

“Un’altra opportunità per rendere il nostro stadio ancora piu’ completo, accogliente e ospitale ed essere un elemento di aggregazione sociale, sportiva e continuare a creare quell’indotto anche economico di cui tanto necessita la comunità campofranchese”, ha commentato il sindaco uscente.