Butera. Nominati gli scrutatori per le prossime elezioni amministrative

Sono stati nominati da parte della Commissione elettorale del Comune, presieduta dal sindaco, i nominativi, estratti a sorte, che svolgeranno il ruolo degli scrutatori in occasione della tornata elettorale del prossimo 12 giugno nella quale a Butera si voterà per le elezioni amministrative.

Sono stati 30 gli scrutatori nominati per le sei sezioni elettorali, tre delle quali saranno ubicate nell’edificio scolastico di via San Rocco (sezioni 1, 2 e 3) e le restanti tre nell’edificio scolastico di Piazzale Italia (4, 5 e 6). Questi, nel dettaglio, gli scrutatori che sono stati sorteggiati. Per la sezione n. 1: Giuseppa Calaciura, Anna Gambino, Alessandro Giarrizzo, Filippo Randazzo, Paola Sirziola. Per la sezione 2: Calogero Bonadonna, Mariangela Federico, Cinzia Giglio, Nicoletta Giuliana, Noemi Navarra. Per la sezione n. 3: Salvatore Angelone, Giovanna Buttiglieri, Angela Castiglione, Rita Pecorella, Luigi Salvo.

Per la sezione n. 4: Margherita Buttiglieri, Orazio Ferrante, Patrizia Firenze, Daniela Maria Teresa Riggio, Federico Ristagno. Per la sezione n. 5: Rocco Anzaldo, Vincenzo Chimera, Giuseppa Gentile, Miriam Pasqualino, Simona Miriam Sferrazza. Infine, per la sezione n. 6: Maurizio Anzaldo, Maria Catena Alessia Franco, Carmela Lo Bartolo, Maria Ragazzi, Leandro Giovanni Rocco Sbirziola.