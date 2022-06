Boxe. In Sudafrica pugile frastornato combatte contro avversario inesistente. Incontro sospeso

Un incontro di pugilato, quello tra i due pesi leggeri Simiso Buthelesi e Suphesivile Mutunguia a Durban in Sudafrica, fino a quel momento duro, come tanti ai quali si è soliti assistere quando ad incrociare i guantoni sono due pugili disposti a tutto pur di vincere. E invece, ad un certo punto del match, è accaduto qualcosa di veramente terribile.

Dopo un violento corpo a corpo nel quale Mutunguia è caduto fuori dal ring, l’arbitro ha ordinato ai due pugili la ripresa del match, ma Buthelesi, non in controllo delle sue facoltà, ha cominciato ad avanzare in direzione opposta mulinando colpi a vuoto contro un avversario inesistente. L’arbitro ha immediatamente sospeso l’incontro mentre Buthelesi è stato ricoverato in ospedale.