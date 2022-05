Sicilia, Raddoppio ferroviario ME-CT: Cancelleri: “al lavoro per ridurre i disagi del traffico veicolare”

Questa mattina il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri ha incontrato, nella casa comunale di Taormina, il Sindaco Mario Bolognari per un confronto sulle problematiche connesse alla realizzazione del raddoppio ferroviario Messina – Catania. Presente anche l’ing. Salvatore Leocata, RFI per la Sicilia orientale e la ditta appaltatrice Webuild.

“Sono a Taormina per un secondo confronto con il Sindaco Bolognari. Già nel primo incontro dello scorso mese sono state esposte tutte le necessità del territorio in merito alla realizzazione dell’opera infrastrutturale ferroviaria che interesserà la tratta Messina – Catania. L’incontro di oggi è stato funzionale alla risoluzione dei problemi emersi nell’ambito dei lavori del raddoppio ferroviario della Fiumefreddo – Gampilieri ed in particolare per le problematiche relative ai cantieri che interesseranno la frazione di Trappitello e Taormina” informa il Sottosegretario.

“Abbiamo parlato di come gestire il traffico dei camion, mezzi pesanti, che, in seguito agli scavi ed alla realizzazione di galleria, dovranno trasportare da una zona all’altra tutto il materiale di risulta”.

“Già oggi abbiamo trovato delle soluzioni che metteremo nero su bianco in modo da renderle esecutive già dal prossimo incontro e si è certamente assicurata la soluzione migliore per dare il minore impatto possibile al centro abitato sia in termini di polvere che di rumori e altro” precisa.

“A margine del confronto ho poi incontrato il Presidente del Consorzio di tutela del Limone Interdonato Attilio Interdonato, (il limone interdonato è una delle eccellenza del territorio) per affrontare il problema delle aree di conferimento. Nelle prossime settimane effettueremo dei sopralluoghi nei siti di interesse per prendere piena contezza della problematica e per trovare le giuste soluzioni”, continua Cancelleri.

“È chiaro che quando si avviano i lavori di un importante progetto come questo, oltre a modernizzare il servizio e migliorare il trasporto in quel territorio, si deve rispettare l’ambiente, in termini di sostenibilità, il paesaggio, le eccellenze che identificano nel mondo quel territorio e tutto quanto possa conservare la bellezza ed il valore del luogo” conclude il Sottosegretario.