Sicilia, Pigiessiadi e finali regionali “Don Bosco” cup 2022

Nei mesi scorsi il Comitato Regionale delle PGS Sicilia ha avviato la macchina organizzativa per i più importanti eventi sportivi a livello regionale previsti nel mese di maggio.

“Dopo le Pigiessiadi Restart 2021 – spiega Massimo Motta – riprendiamo il tradizionale appuntamento annuale con le Pigiessiadi. Un’importante evento sportivo che vede impegnati diverse nostre società e nostri atleti, un’occasione di crescita e formazione sportiva”.

L’evento delle Pigiessiadi 2022 si terrà dal 26 al 29 maggio presso l’Athena Resort di Ragusa. Le Pigiessiadi sarà coordinato dal Prof. Antonino Gennaro, direttore tecnico regionale, con il supporto della commissione tecnica regionale.

In totale prenderanno parte ai tornei 28 squadre siciliane, per il calcio a 5 scenderanno in campo le categorie: Propaganda, Under 15, Under 17 e Libera maschile; mentre per la pallavolo le categorie: Under 16 e Under 18. Inoltre, vi saranno anche numerosi atleti dell’equitazione.

Le Pigiessiadi 2022, fiore all’occhiello delle PGS Sicilia, godono del patrocinio della Giunta Nazionale PGS. Questo evento sportivo sarà preceduto dalle Finali Regionali “Don Bosco Cup” 2022 di calcio a 5, per le categorie Under 15 e Libera maschile. Le finali, organizzate dal comitato regionale, si terranno a Messina il 22 maggio presso la struttura sportiva dell’Ignatianum. All’evento prenderanno parte 8 società siciliane, le vincenti dei rispettivi campionati provinciali, organizzati nei comitati di Catania, Caltanissetta, Messina, Ragusa e Trapani.

I calendari e gli abbinamenti saranno comunicati online sabato 14 maggio. In diretta dal Comitato Regionale si terrà il sorteggio per le gare semifinali.

Il presidente Massimo Motta sottolinea “lo sport sano e giovanile riparte, la pandemia ha rallentato la macchina sportiva, ma non ha mai spento l’entusiasmo e la passione. Servirà del tempo ma le PGS Sicilia saranno a fianco a tutte le società sportive”.

Le Finali Regionali “Don Bosco Cup” e le Pigiessiadi 2022 si svolgeranno nel rispetto delle normative e dei protocolli sanitari sportivi vigenti al momento degli eventi.