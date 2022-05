Serradifalco. Nessun aumento delle tariffe Tari rispetto all’anno precedente

SERRADIFALCO. Le tariffe Tari 2022, rispetto all’anno scorso, non hanno subito alcun aumento. lo ha comunicato il sindaco parlando a proposito di quello che è il costo della Tari che, come si ricorderà, ricade interamente sulle spalle dei cittadini. E’ stata in precedenza la Srr a validare il piano economico finanziario della Tari per il 2022 del Comune di Serradifalco andando a prevedere un importo di 914.560 euro che, di fatto, è inferiore rispetto a quello del 2021 che ammontava invece a 1.023.609,30 euro.

Di questo piano finanziario previsto, la parte variabile del tributo ammonta a 614.861 euro mentre quella fissa a 299.699 euro. Le tariffe, pertanto, alla luce di quanto annunciato dal sindaco Burgio, non subiranno alcuna modifica rispetto all’anno precedente. Una buona notizia per tante famiglie serradifalchesi che, proprio in questi ultimi mesi, stanno facendo i conti con la crisi economica legata agli aumenti vertiginosi del prezzo del gas e dell’energia in generale, che hanno determinato un innaturale innalzamento delle bollette da pagare per gli stessi cittadini utenti.

L’amministrazione comunale ha stabilito anche quelle che saranno le scadenze previste per il pagamento a rate del tributo Tari. Le rate potranno essere tre, con la prima da pagare entro il prossimo 31 maggio, la seconda da pagare entro il 31 luglio e la terza entro il prossimo 30 novembre. C’è anche la possibilità di versare il tributo in un’unica soluzione. Ciò potrà avvenire solo entro e non oltre il prossimo 31 luglio.