Italia, titolare non trova personale e pubblica un annuncio: “6mila euro netti per 3 mesi”. Inondato di candidature

Il titolare di un minimarket di Orbetello (Grosseto), Edoardo Minicucci, non riusciva in nessun modo a trovare personale, così ha deciso di lanciare un allettante annuncio attraverso i social.

Il cartello tenuto in mano da Minicucci in una foto pubblicata su Facebook.

“Cercasi personale. Retribuzione per tre mesi: seimila euro netti più weekend relax per due persone a fine stagione. Mansione richiesta: aiuto commessa banconista. No lavoro serale. Giorno libero. Esperienza richiesta ma non essenziale. Requisiti: serietà e dinamicità. Periodo di lavoro: giugno, luglio, agosto”, si legge in un cartello tenuto in mano da Minicucci in una foto pubblicata su Facebook. L’appello è diventato virale in poco tempo e l’uomo è stato invaso dalle candidature.

“Lo stipendio da solo non attira più” – Intervistato dal Tirreno, Minicucci ha detto di averle provate tutte per trovare dipendenti finché ha scelto di lanciare un appello via social. “Lo stipendio da solo non attira più e allora ho deciso di regalare un fine settimana di relax a fine stagione”, ha aggiunto il commerciante.

Inondato di candidature – Monicucci, che cerca tre dipendenti, ha postato la candidatura mercoledì e da allora ha ricevuto numerosissime richieste. “Scusateci, ma a causa delle numerosissime richieste (oramai fuori controllo) non riusciamo più a rispondere a tutti personalmente. Per la precisione abbiamo già effettuato numerosi colloqui e siamo in via di decisione. Vi ringraziamo comunque per l’interesse augurando a tutti voi buona fortuna”, si legge sulla pagina Facebook del commerciante e del mini market.