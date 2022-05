Italia Nostra Sicilia con il presidente Leandro Janni sollecita l’istituzione della “Riserva naturale orientata dei Pantani della Sicilia Sud-Orientale”. Domenica 8 maggio manifestazione

“Da più di 30 anni aspettiamo l’istituzione della “Riserva naturale orientata dei Pantani della Sicilia Sud-Orientale”. Lo afferma il presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni. Prevista dal Piano delle Riserve del 1991, in seguito alla sua istituzione nel 2011, la riserva è stata sottoposta a duri attacchi da parte degli oppositori che, nel 2015, sono riusciti a fare annullare per un vizio procedurale dal Tar il decreto istitutivo, impedendone la nascita. Adesso, le associazioni ambientaliste, i sindacati e i Comuni chiedono l’istituzione con una marcia che avrà luogo domenica 8 maggio 2022.

Di recente il Cga, proprio in ragione dello straordinario valore naturalistico e ambientale dell’area, ha riconosciuto la piena legittimità delle misure di tutela previste dall’inserimento della stessa tra le Zone Speciali di Conservazione e dal Piano di Gestione del Sito Natura 2000. “Malgrado l’eccessiva antropizzazione e gli evidenti stravolgimenti, spesso illeciti, – ha detto Janni – subiti dai territori, dove insistono le diverse zone umide che formano il ricco e particolare ecosistema dei Pantani, questi hanno mantenuto la loro integrità e c’è da stupirsi e meravigliarsi nel vedere come ancora restino un luogo incantato, con un’eccezionale presenza di avifauna, soprattutto migratoria, ma sempre più spesso anche stanziale.

Merito anche del lavoro e dell’impegno della Stiftung Pro Artenvielfalt (Fondazione Pro Biodiversità), la onlus tedesca che da alcuni anni opera nella zona. I Pantani del Sud–Est rimangono uno straordinario scrigno di biodiversità e di bellezza da difendere adeguatamente. Lo impongono anche gli obblighi internazionali per la presenza di specie rare in via di estinzione e per raggiungere gli obiettivi di protezione fissati dall’Unione Europea, che puntano ad avere nel 2030 il 30% di territorio e di mare tutelati.

Per sollecitare l’istituzione della riserva, è stata organizzata una Marcia per i Pantani del Sud-Est Sicilia, domenica 8 maggio 2022, con appuntamento alle ore 10:00 al Pantano Baronello, nel Comune di Pachino. Da qui partirà una passeggiata costiera fino al Pantano Longarini. Hanno promosso la marcia Italia Nostra Sicilia, Legambiente Sicilia, Wwf Sicilia, Cai Sicilia, Lipu Sicilia, Natura Sicula, Ente Fauna Siciliana, Lipu Siracusa, Rifiuti Zero Siracusa, Slow Food Siracusa, CeaVon Humboldt, Associazione La Ginesta Villasmundo aps, ARCI Siracusa, Kalura – Associazione Naturalistica per l’Escursionismo, Archeoclub d’Italia – Rosolini, Pro Loco di Ispica, Associazione Borgosostenibile – Pachino, Stiftung Pro Artenvielfalt (Fondazione Pro Biodiversità). Hanno finora aderito I comuni di Noto, Ispica, Scicli, Pozzallo e Ragusa, il Soprintendente di Ragusa Antonino De Marco, Cgil Siracusa, Cgil Ragusa, il Libero consorzio comunale di Ragusa ex provincia.

(Saranno organizzati dei birdwatching durante il tragitto che toccherà anche i Pantani Auruca e Cuba. Consigliamo di utilizzare delle scarpe comode e avere con sé dell’acqua e un binocolo).