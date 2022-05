Caltanissetta, rifiuti porta a porta. Dati ‘incoraggianti’: 129 regolari, 66 irregolari (su 195)

Il mese di maggio vicino alla conclusione, conferma il

cambio di tendenza dei cittadini residenti che si dimostrano più attenti e

responsabili nel conferimento dei rifiuti.

Dal report emesso dagli agenti della Polizia municipale, per la settimana

appena trascorsa (da martedì 17 a sabato 21 maggio), emerge il significativo

dato di 129 rifiuti regolari contro i 66 non conformi, su un totale di 195.

Il positivo risultato che, settimana dopo settimana si consolida, premia

l’ambizioso “piano di controllo” dei rifiuti della raccolta “porta a porta”

avviato lo scorso 14 marzo quando il livello di microdiscariche abusive e

l’errato conferimento, avevano indotto l’Amministrazione comunale in

collaborazione con la società Dusty, a dover porre dei rimedi.

Gli sforzi compiuti sono soprattutto dei cittadini virtuosi che hanno capito

che per avere una città decorosa, è necessario rispettare le regole

ambientali.

Non bisogna però abbassare la guardia poiché il dato ottenuto, non può

essere vanificato da quella minoranza di cittadini che ancora non rispettano

il calendario settimanale e che, con il loro deprecabile comportamento, si

rischia di annullare i risultati maturati in pochi mesi.

Questi cittadini incuranti del senso civico, che abbandonano i rifiuti lungo

le strade e non rispettano le corrette modalità di esposizione dei rifiuti,

sono i responsabili delle microdiscariche abusive a cielo aperto che

prontamente vengono rimosse dagli operatori Dusty per il mantenimento del decoro urbano.

Il controllo è stato effettuato nelle vie: Guastaferro, Paladini, Turati,

Pacini, Don Minzoni, Gabrielli, Togliatti, Due Fontane, Bissolati, Savarese,

Michelangelo, Verdi, Viale Candura, Dalla Chiesa, Da Vinci, Raffello e

piazza Sciascia.

Fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta, il piano dei

controlli ad opera della Polizia municipale con il supporto degli operatori

Dusty proseguirà ancora.