Agricoltura, Pignatone (M5s): “Approvata legge sul Km0, opportunità di sviluppo per economia siciliana”

“È stata approvata in via definitiva la legge per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta. Grazie ad essa, saranno istituite aree apposite per la vendita in mercati e supermercati, saranno istituiti due loghi per informare e tutelare i consumatori e, per di più, sarà favorita la promozione anche nel settore della ristorazione. Una legge dunque, che indubbiamente porterà numerosi vantaggi all’intera economia regionale”. Così in una nota il Deputato del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone, esponente in Commissione Agricoltura.

“Per troppo tempo – continua – prodotti provenienti da altre zone del mondo hanno ‘invaso’ le tavole dei siciliani, non per una questione di reperibilità, ma probabilmente per via dell’azione penetrativa di marketing messa in campo da queste grandi aziende.”

“Con questa legge, invece, ci troviamo di fronte ad un cambiamento radicale che, non solo apporterà benefici alle imprese locali, ma si rivelerà vantaggioso anche dal punto di vista ecologico. Pensiamo ad esempio a tutti i costi energetici impiegati per il trasporto, che con il km 0 e la filiera corta sono invece ridotti al minimo. Si tratta dunque di un grande passo in avanti non solo per l’economia nella nostra Regione, ma anche per la tutela delle tradizioni locali e dell’ambiente” conclude Pignatone.