Twitter: Wsj, ok ad accordo con Musk, operazione da 44 mld

Il cda di Twitter ha deciso di osare il proprio disco verde all’offerta di Elon Musk per l’acquisto del social. Lo scrive il Wall Street Journal secondo cui l’intesa, che potrebbe essere annunciata a breve, valuterebbe Twitter 44 miliardi di dollari.

Non e’ chiaro se l’aumento del valore dell’operazione, leggermente superiore ai 43 miliardi di dollari proposti dal ceo di Tesla 11 giorni fa, sia legato a un miglioramento dell’offerta da 54,20 dollari per azione oa un piu’ attento conteggio dei titoli oggetto dell’intesa. A Wall Street il titolo Twitter e’ in rialzo del 5,70% a 51,72 dollari.