Sicilia, si trova a Carlentini il miglior Agriturismo della Regione per il 2022

È arrivato all’epilogo finale il contest online “Agriturismo di Sicilia 2022”, promosso dalla testata giornalistica regionale All Food Sicily, quotidiano on-line che si occupa di enogastronomia e di turismo in Sicilia in collaborazione con Sicilia Agricoltura, quotidiano on-line dedicato all’agricoltura in Sicilia, decretando il vincitore dopo 2 settimane di gara serrata che ha visto competere una selezione di 52 agriturismi i siciliani nella prima fase e 22 in quella finale.

Positivo è stato l’impatto in chiave mediatica del successo del premio che ha registrato un totale di 200.000 votanti, contribuendo a stimolare e far crescere la domanda di turismo rurale nell’Isola, in coincidenza della primavera, stagione ideale per soggiornare in un agriturismo.

Una grande mobilitazione di tanti che si sono adoperati per votare e fare votare i loro agriturismi preferiti in lizza con l’obiettivo di promuovere e di valorizzare i territori, la storia, la tradizione e l’offerta turistica rurale del proprio territorio.

Il podio vede nel gradino più alto l’azienda Agrituristica Badiula di Carlentini (Sr) che vince il Premio “Agriturismo di Sicilia 2022”. Al secondo posto si è classificata l’azienda Villa Dafne di Alia (Pa) con 5096 voti, mentre il terzo posto è appannaggio della Masseria La Chiusa di San Giuseppe Iato (Pa) con 3733 voti.

Badiula è un antico borgo Siciliano situato in territorio di Carlentini a soli 15 minuti dall’aeroporto Fontanarossa di Catania e 35 minuti da Siracusa. Nei primi anni del 2000, la famiglia Di Giorgio ha deciso di dare nuova vita ad un complesso rurale già esistente, ristrutturando l’antica tenuta che sorge lungo i margini di un corso fluviale, trasformandola in un’azienda eco-sostenibile, che sfrutta energia rinnovabile e coltiva prodotti in regime di biologico. Aranceti, Limoneti e Uliveti fanno da sfondo alla tenuta. Tutte le coltivazioni sono caratterizzate dal non utilizzo di antiparassitari nocivi, al fine di mantenere un alto standard di qualità. L’omonimo agriturismo offre ai propri ospiti un luogo in cui rilassarsi, godersi la natura e recuperare il contatto diretto con la campagna Siciliana. Per garantire un elevato relax, si è deciso di dotare la struttura di un prestigioso centro benessere e due piscine di cui una con Jacuzzi ed acqua salata ,avvolgendo i visitatori in una calda atmosfera rigenerante per il corpo e per i sensi.

Il contest si è rivelato un buon viatico per i riscontri positivi in prossimità della vigilia di Pasqua e dei ponti primaverili che registrano il boom di prenotazione per i pranzi di Pasqua e Pasquetta negli agriturismi dell’Isola, anche se non tutte le strutture hanno il tutto esaurito per le camere.

Le aziende che hanno partecipato sono state segnalate da Agriturist, Terranostra, Turismo Verde e da un Comitato Tecnico delle due testate giornalistiche organizzatrici: “Sicilia Agricoltura” e “All Food Sicily”.

Classifica finale: Badiula, Carlentini (Sr) 6442; Villa Dafne, Alia (Pa) 5096; Masseria La Chiusa, San Giuseppe Iato (Pa) 3793, Parco Vecchio, Marineo (Pa) 2852, Casalvecchio, Geraci siculo (Pa) 2590, San Cataldo, Motta Camastra (Me) 2091, Il Giardino del sole, Carlentini (Sr) 1975, Il ciliegio dell’Etna, Giarre (Ct) 1683, Gorgo del Drago, Godrano (Pa) 1674, Santa Margherita, Gioiosa Marea (Me) 1547, Il Vecchio carro, Caronia (Me) 1537; I Carusi relais, Noto (Sr) 1522; Bergi, Castelbuono (Pa) 1518; Case Perrotta (Sant’Alfio (Ct) 1522; Masseria Xireni, Castellana Sicula (Pa) 1282; Al Poggetto, Santa Cristina Gela (Pa) 1272; Case Damma, Siracusa 1199; Le Zagare di Vendicari, Noto (Sr) 1193; Il Mandorleto, Enna 921; Tenute Piazza, Ribera 752: Agriturismo dell’Etna, Riposto 676; Vultaggio, Misiliscemi (Tp) 531.