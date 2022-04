Sicilia, pesca: Guardia costiera sequestra 900 kg di pesce a Sciacca

Ammonta a 900 kg il pescato sequestrato dalla Guardia costiera di Sciacca (Agrigento) nell’ambito di un servizio di controllo che ha riguardato rispettivamente un peschereccio della locale flotta e un commerciante all’ingrosso. L’armatore del natante e’ stato sanzionato per avere totalmente omesso di annotare le battute di pesca effettuate.

Nei suoi confronti e’ scattata una multa di 2.600 euro, mentre il pescato (6 quintali), ritenuto idoneo al consumo alimentare dal Servizio Veterinario dell’Asp, e’ stato sequestrato dai militari e donato alla Mensa della Solidarieta’ di Sciacca.

Al grossista invece sono stati sequestrati 3 quintali di pesce non rintracciabile, presumibilmente proveniente dall’estero, ma completamente privo di documenti atti a stabilirne la provenienza. In questo caso, oltre alla sanzione di 1.500 euro nei confronti del commerciante, e’ stata disposta la distruzione deii prodotti ittici in questione.