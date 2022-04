Per aiutare i rifugiati ucraini che dimoreranno a Mussomeli.C’è l’IBAN bancario gestito dalla Misericordia

MUSSOMLI – Per far fronte alle svariate esigenze della popolazione Ucraina che si è già stanziata a Mussomeli e per quelli che in futuro arriveranno, il coordinamento delle associazioni e del Comune ha deciso, in seduta comune, di effettuare una raccolta fondi che verrà utilizzata solo ed esclusivamente per chi abiterà a Mussomeli. Le somme non verranno inviate ad altre associazioni e/o enti nazionali o sovranazionali, verrà gestita, consegnata e contabilizzata dalla Fraternita di Misericordia di Mussomeli, per conto del coordinamento, direttamente ai i rifugiati stanziati a Mussomeli. La donazione liberale sarà effettuata su un conto dedicato esclusivamente per le raccolte emergenziali con il seguente IBAN: IT 13 F 02008 83380 000104500591 è intestato alla CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MUSSOMELI. E’ importante la causale “Donazione pro Ucraina Mussomeli”, sia per la gestione dell’iniziativa da parte della Misericordia, ma anche per la possibilità per il cittadino, presentando la contabile del bonifico al proprio commercialista, di scaricare il 19% dalla propria dichiarazione dei redditi dell’anno 2022, cosi come anche per le aziende che possono dedurre fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.