Mussomeli, riprendono con cautela le processioni settimana santa. Definito il programma 2022

MUSSOMELI – Giovedì, venerdì santo e domenica di Pasqua da vivere con la dovuta cautela e nel rispetto delle disposizioni in atto. Definito il programma concordato fra il clero, le cinque confraternite e l’Amministrazione comunale. In sintesi, rispetto agli anni passati, poiché ancora non è stata debellata la pandemia, è stato deciso: L’adorazione eucaristica pomeridiana della domenica delle Palme, tradizionalmente e comunitariamente svolta alla Madrice fra tutte le locali confraternite, Associazioni e Congregazioni, per quest’anno, verrà fatta nelle singole parrocchie o rettorie di appartenenza; Il rito finale del Venerdì Santo della Sepoltura del Cristo Morto sarà svolto, all’aperto, nel Piazzale Madrice.