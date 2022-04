Mussomeli. Auguri pasquali “Fratres” provinciale con stand in Piazza Umberto:” Un ramoscello per la vita”

MUSSOMELI – Una mattinata festiva, ancorchè assolata, è stata disturbata da un non gradito venticello, mentre era in corso la distribuzione dei ramoscelli di ulivo in occasione della domenica delle Palme. E proprio in tale giornata, in Piazza Umberto dove è stato approntato uno stand della Fratres era ben visibile la scritta “Un ramoscello per la vita”. I ragazzi del servizio civile con l’Olp Enzo La Greca sono stati operativi a distribuire i ramoscelli d’ulivo a tutti i passanti, compreso il presidente provinciale Fratres che aveva invitato precedentemente anche la Misericordia ad essere presente in tale circostanza. Presente ed operativo anche il direttivo del gruppo locale Fratres, di cui è presidente Vincenzo Sorce assieme ad alcuni membri del direttivo che hanno presenziato all’iniziativa. Hanno assicurato la loro presenza, come già detto, il governatore e vice governatore della Misericordia, rispettivamente Vittorio Catania e Francesco Messina. L’assistente spirituale della Fratres, diacono don Pierenzo Costanzo, ha provveduto al rito della benedizione dei ramoscelli d’ulivo e dei partecipanti, augurando loro ed alle rispettive famiglie gli auguri pasquali.