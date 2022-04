Mafia: Dia, Messina Denaro figura carismatica e punto riferimento

Matteo Messina Denaro e’ ancora “la figura criminale piu’ carismatica di cosa nostra e in particolare della mafia trapanese”: “nonostante la latitanza egli resterebbe il principale punto di riferimento per far fronte alle questioni di maggiore interesse che coinvolgono l’organizzazione oltre che per la risoluzione di eventuali controversie in seno alla consorteria o per la nomina dei vertici di articolazioni mafiose anche non trapanesi”.

Lo sottolinea la Direzione investigativa antimafia nella relazione al Parlamento per il primo semestre 2021. Tuttavia benche’ “u siccu” continui a beneficiare della fedelta’ di molti sodali, negli ultimi anni sarebbe cresciuto “uno strisciante malcontento in alcuni affiliati”, si legge nella relazione: “insoddisfazione connessa con le problematiche derivanti dalla gestione della lunga latitanza peraltro resa difficile dalle costanti attivita’ investigative che hanno colpito in larga parte la vasta rete di protezione del boss”.