L’invito alla città dai bambini e dalle bambine della 5A primaria “A. Caponnetto” di Caltanissetta: andata a visitare il nostro Museo

Venerdì 29 Aprile 2022, dalle 09.00 alle 11.30, noi bambini e bambine della 5A della scuola primaria “A. Caponnetto” di Caltanissetta, accompagnati dalle maestre Maria Teresa Iacuzzo, Maria Sciabbarrasi e Antonella Terrasi, abbiamo visitato il Museo Archeologico della nostra città. Le archeologhe Simona Modeo e Stefania D’Angelo, dell’Associazione SiciliaAntica, che nel nostro Istituto hanno realizzato il Progetto “A scuola di archeologia”, ci hanno guidato nel corso della visita al Museo.

“Per me è stata un’esperienza molto importante: ho provato stupore nel vedere utensili e strumenti che erano stati utilizzati da persone vissute moltissimi anni fa, come i sicani e i greci “ – spiega Alisia. “Mi hanno colpito le armi e le armature in metallo, i pugnali e gli elmi” aggiunge Matteo. Mattia e Michele affermano di essere rimasti stupiti nel vedere i resti di ossa umane rinvenuti nelle necropoli.

“Siamo rimasti meravigliati- dicono Chiara e Federico – dalla quantità e dalla varietà dei vasi esposti”. “E’stato molto bello vedere da vicino oggetti che avevo visto solo sui libri “ – dice Roberta.

Per Francesca e Noemi, il busto dell’imperatore romano Geda e il tempietto sicano sono due pezzi eccezionali|! Alessia spiega: “Mi ha colpito il fatto che gli archeologi riescono a ricostruire gli oggetti mettendo insieme pezzi anche molto piccoli”. Miriam invece è rimasta affascinata dai simboli dipinti su alcuni vasi. “Mi hanno colpito molto le immagini delle necropoli e le varie tipologie di tombe” – dice Giulia. Andrea e Irene sottolineano la presenza, nel Museo, delle riproduzioni di alcuni reperti, così i non vedenti possono conoscerli, toccandoli. Matilde invece è rimasta affascinata dalla riproduzione degli ambienti di vita dei Sicani, allestita al piano terra.

Ciò che ha stupito Nicole è stata l’accoglienza e la cura che le due archeologhe hanno avuto nei nostri confronti durante la visita al Museo. Ci hanno fatto capire il valore della nostra cultura e ci hanno fatto rivivere ed immaginare la nostra storia!

A tutti i cittadini di Caltanissetta vogliamo dire: “Andate a visitare il nostro Museo!”

I bambini e le bambine della 5A primaria dell’IC “A. Caponnetto” di Caltanissetta