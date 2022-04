Lavoro estivo, l’Hotel Zagarella di Santa Flavia assume personale

Arriva l’estate e le strutture turistiche siciliane tornano ad assumere personale nell’ottica di una ripartenza che, per il 2022, assume una rilevanza particolare. Sono numerosi gli hotel e le strutture turistiche che ampliano il proprio organico anche per espandere la propria rete commerciale e far conoscere i servizi offerti e le proprie attrazioni.

Assunzioni anche al Zagarella

Per questo, c’è anche l’Hotel Zagarella di Santa Flavia, in provincia di Palermo, tra le strutture alberghiere più vive e che sono alla ricerca di professionisti in grado di poter dare una spinta alla stagione estiva imminente.

Il gruppo Domina, che gestisce anche il Resort Coral Bay di Sharm el Sheikh, in Egitto, e il Residence Borgo degli Ulivi, nei pressi Lago di Garda è alla ricerca di “Sales e di “Sales Support”.

Chi cerca il gruppo Domina

Si tratta dell’opportunità di poter entrare a far parte di “un’azienda proiettata al futuro, fatta di persone curiose e preparate che ti accompagneranno in un percorso di crescita strutturato e continuo, volto ad acquisire nuove competenze e a valorizzare le tue caratteristiche e passioni personali”. Questo si legge nell’annuncio del gruppo Domina che offre l’opportunità di lavorare per uno dei principali player europei del time share ed e di mettersi alla prova all’interno di una delle realtà parte del Gruppo Domina.

Che ruoli si possono intraprendere

In base alle esperienze e propensioni, si potranno ricoprire ruoli differenti. “Se ti senti a tuo agio con le persone e hai una naturale predisposizione nel trovare soluzioni semplici a problemi complessi, potresti diventare il prossimo Sales Support e offrire un importante supporto al team commerciale nello sviluppo e nella gestione delle relazioni con clienti già acquisiti”. “Se ami la sfida e in ogni difficoltà trovi un’opportunità, il ruolo giusto per te è quello di Sales nel quale ti occuperai dell’acquisizione di nuovi clienti e dell’intera trattativa commerciale attraverso la presentazione di offerte di vendita personalizzate per i nostri clienti”.

Cosa serve per lavorare con il gruppo Domina

Pochi e semplici i requisiti. “Spirito d’iniziativa e autonomia organizzativa ma anche precisione, tenacia, disponibilità e affidabilità”. Servono anche “ottime capacità comunicative e propensione al lavoro in team e una buona conoscenza della lingua inglese”. I candidati inoltre devono avere una forte motivazione a lavorare in altri Paesi o in località italiana diversa da quella di residenza per periodi di almeno 3/4 settimane continuative. L’azienda offre tre settimane di training intensivo e formazione continua e garantisce la presenza di coach. L’impiego sarà a tempo pieno con un compenso mensile composto da un bonus basato sulle performance.

Cosa fare per candidarsi

Per essere sottoposti a selezione basta inviare il proprio curriculum via mail all’indirizzo selezioni@domina.it