IMPRESE PER LA GOLA – Presentate le eccellenze gastronomiche ed agroalimentari di Mussomeli

MUSSOMELI – Soddisfatto dell’evento di oggi “Imprese per la gola” organizzato da Confapi Sicilia e finalizzato a promuovere le eccellenze gastronomiche ed agroalimentari del territorio (agnello siciliano, pasta con grani antichi e grano duro locale, olio extra-vergine, ricotta e formaggi, erbe aromatiche, miele di sulla).La puntata sarà presto in onda sulla web Tv ilSicilia.it e su altri canali media.Ospiti e protagonisti le eccellenze imprenditoriali della Sicilia e del nostro territorio:- Azienda Agricola Mule’ grani antichi di Sicilia- Azienda Zootecnica Rita Castiglione i formaggi e la ricotta- Azienda Agricola e Zootecnica Costanzo Vincenzo con il nero di Sicilia e tanta innovazione per il pecorino- Ditta Mulino Lo Manto farine- Azienda Agricola Girafi erbe aromatiche- Cuimani srl olio extravergine- Tenute Lombardo vini di eccellenza – Associazione Antica Fiera Del Castello per gli allevatori per l’agnello qualità sicura- Tiziana Serretta arte e cultura con biscotti d’arte vegani Un grazie a Danny Mccubin per la sua cucina col cuore, Sparacello Giuseppe per la meravigliosa esperienza piena di dolcezza con la cassata e a Pietro D’Agostino, chef stellato de “La Capinera di Taormina” con il suo giovane staff di aiutanti. Un ringraziamento speciale a Dhebora Mirabelli, presidente di Confapi Sicilia, all’agriturismo Mappa per l’ospitalità, alla Regione Sicilia – Assessorato attività produttive e agli amici di 32 consulting con il loro bagaglio di esperienza “Guida Michelin” Andrea Biagini e Marco But.Interessante e proficuo il collegamento on linea con gli ambasciatori Confapi per l’internazionalizzazione di Ungheria, Argentina, Svezia, UK. Bravissima come sempre la testimonial e presentatrice Eliana Chiavetta