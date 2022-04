Doppio Cognome ai figli. Cuffaro contrario all’assegnazione automatica di entrambi: “Meglio decidere quale dei due”

“Credo sia giusto che i genitori scelgano quale cognome poter dare ai

propri figli ma un solo cognome e non, come dice la sentenza della Corte

Costituzionale, l’assegnazione in automatico di entrambi”. Lo dichiara

il Commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro.

“Il figlio di mio figlio porterà il cognome di A + B e si sposerà con

una donna che a sua volta già si chiama CD. I loro figli – continua

Cuffaro – si chiameranno ABCD che quando si sposeranno con EFGH avranno dei figli che si chiameranno ABCDEFGH e continua continua…Che bella sentenza….”.

“Ritengo – conclude Cuffaro – che non serva un’assegnazione automatica

di entrambi i cognomi per dare pari responsabilità e pari diritti ai

genitori. L’uguaglianza è già insita nel concetto di genitorialità ed è

sull’applicazione di questi diritti che lo Stato e le leggi dovrebbero

essere più presenti”.