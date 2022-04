Disoccupazione, Vittorio Feltri: “Il lavoro c’è, manca la voglia di lavorare. Basta piangersi addosso”

Il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri parla di sanità e disoccupazione: “Nelle nostre strutture sanitarie mancano quattromila infermieri. Siamo quindi costretti ad importare del personale dai Paesi del Sud America, di lingua spagnola. La scelta non ci disturba, ma il problema di fondo rimane: come mai non si trovano infermieri? Come mai si continua a parlare di disoccupazione giovanile, di reddito di cittadinanza, quando invece i posti di lavoro ci sono? Non si trova chi potrebbe ricoprirli e questo è comico. Non manca il lavoro, manca la voglia di lavorare. Inoltre, questo mancato incontro tra domanda e offerta non si verifica solo nel settore sanitario: anche le industrie siderurgiche hanno difficoltà a trovare profili adeguati. Nessuno dei nostri ragazzotti ha imparato un mestiere che gli permetta di trovare un lavoro decente. Dobbiamo smetterla di piangerci addosso perché non c’è lavoro: il lavoro c’è, ripeto, manca la voglia di lavorare.