Caltanissetta, IISS “L. Russo”: corso serale per il diploma in “Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie”

L’Istituto Luigi Russo di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, nell’A.S. 2022/23 amplierà la propria già numerosa utenza con l’istituzione del corso serale per l’acquisizione del diploma in “Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie”.

Il percorso di istruzione è offerto a coloro che per vari motivi hanno abbandonato la scuola e che hanno deciso di riprendere gli studi e anche per gli stranieri che desiderano ottenere un titolo di studio in Italia. Il corso ha come obiettivo la diminuzione della dispersione scolastica con maggior attenzione alla flessibilità, valorizzando maggiormente l’esperienza e le competenze acquisite dagli allievi sia dal punto di vista culturale che professionale.

Gli allievi, al momento dell’iscrizione, hanno il riconoscimento, da parte di una commissione interna all’Istituto, dei crediti pregressi per essere suddivisi in gruppi di livello di appartenenza. Infatti l’esperienza acquisita nelle attività lavorative e gli eventuali studi e certificazioni conseguite nel pregresso possono offrire la possibilità di abbreviazione del corso. Ogni allievo ha quindi un piano personalizzato sulla base dei propri crediti, suddiviso in UDA (unità didattiche di apprendimento).

“E’ un grande risultato – afferma soddisfatta la professoressa Maria Rita Basta, Dirigente Scolastica dell’Istituto – poter dare la possibilità a chi ha abbandonato gli studi ed anche ai nostri ex studenti, che per varie ragioni hanno rinunciato a studiare, di conseguire il sogno del diploma.” Tra gli sbocchi lavorativi vanno citati la libera professione nei laboratori di analisi e di controllo qualità, la docenza nella classe di concorso B012 ovvero laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, nonché il prosieguo negli studi universitari per il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia,Odontoiatria, Scienze motorie, Fisioterapia, Scienze infermieristiche, Dietista, Ostetricia, Tecnico di radiologia, Tecnico di laboratorio biomedico, Veterinaria, Sicurezza igienico sanitaria degli alimenti, Biotecnologie veterinarie, Biotecnologie sanitarie,Farmacia.)

Il percorso è così strutturato: PRIMO PERIODO DIDATTICO ( primo e secondo anno) finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti scolastici.

SECONDO PERIODO DIDATTICO ( terzo e quarto anno) finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti scolastici. TERZO PERIODO DIDATTICO ( quinto anno) finalizzato all’acquisizione del

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA . Ulteriori informazioni vengono fornite presso la segreteria didattica dell’Istituto, già disponibile per le iscrizioni.