Automobile Club Caltanissetta, premiazione dei campionati sociali 2019-2020-2021: lunedì 11 aprile

CALTANISSETTA – L’Automobile Club premia i propri soci conduttori. Dopo lo stop forzato della pandemia, giorno 11 Aprile 2022 alle ore 18:30 presso la sala Michele Abate il Presidente dell’A.C. Caltanissetta Avv. Carlo Alessi procederà alla consegna dei riconoscimenti a tutti i soci che hanno preso parte al Campionato Sociale, alla presenza del Consiglio Direttivo dell’Ente, del Fiduciario Acisport Maurizio Giugno e del Direttore Dott.ssa Rita Caruso.

Da in alto a sinistra: Maurizio Russo, Antonello Polizzi e Roberto Lombardo

Quest’anno sarà premiato come Pionere dell’Automobilismo nisseno Carlo Angilella, gentelman driver degli anni 70 che ha recentemente concluso la sua carriera sportiva.

Di seguito i vincitori dei vari titoli che saranno premiati:

2019

Slalom : Gibella Danilo

Rally 1° Conduttore : Lanzalaco Giovanni Marco

Rally 2° Conduttore: Lo Monaco Michele

Velocità Salita :Budano Domenico

Kart : Ventura Calogero

Rally Autostoriche 2 conduttore : Polizzi Antonino

Velocità Salita Autostoriche : Capizzi Pasquale

Da in alto a sinistra: Domenicao Budano, Calogero Ventura e Pasquale Capizzi

2020

Rally 1° conduttore : Gibella Danilo

Rally 2° conduttore : Lo Monaco Michele

Da sinistra: Danilo Gibella, Giuseppe Castellano e Giovanni Lanzalaco

2021

Slalom : Russo Maurizio

Rally 1° Conduttore : Lombardo Roberto

Rally 2° Conduttore: Lo Monaco Michele

Velocità Salita :Budano Domenico

Kart : Blandino Cristian

Velocità Salita Autostoriche : Castellano Giuseppe

Da sinistra: Cristian Blandino e Michele Lo Monaco

Pioniere dell’automobilismo nisseno : Carlo Angilella

Angilella Carlo Rodolfo nato a Misurata (Libia) 27.11.1948, la passione per i motori si traduce nei primi anni lavorativi in Sicilia con l’attività svolta nei Kart, partecipando ad alcune gare che si svolgevano nella zona del quartiere Urrà Casa (santo flavia), dove si svolgevano alcune gare , insieme ad altri amici inoltre si recava a Pergusa per partecipare a gare anche con la categoria 100 Nazionale piazzandosi fra le prime posizioni.

La passione lo porta dopo avere conseguito la patente a prendere parta alla prima gara , la Cefalù Gibilmanna del 1971 con un alfa romeo giulia , purtoppo non potè prendere la partenza a causa di alcuni disguidi sulla sua tuta da gara che era stata infondatamente ritenuta non idonea, ma Angilella prosegui con le gare per il 1971 partecipando anche alla Coppa Nissena, successivamente si trasferì in Belgio per lavoro e pertanto per gli anni 1972/1976 non svolse attività sportiva.

Rientrato in Sicilia, riprese l’attività con una alfa GTA partecipando per svariati anni a tutte le gare in salite dellì’epoca, fra cui la Sciacca Monte Kronio , Monte Pellegrino, Coppa Nissena , Catania Etna,Pergusa in occasione di alcune gare che si svolgevano in pista in quegli anni, ed anche in alcune gare in Calabria come Santo Stefano Gambarie e la Coppa Sila , Ponte Corace Triolo,Catanzaro, ottenendo sempre prestazioni di tutto rilievo, sotto l’egida della Scuderia Centro Sicula.

A limitare degli 80 Angilella si ferma per diversi anni, riprendendo la sua attività agonistica nel corso dell’anno 2004 nell’ambito delle Autostoriche dapprima con la Renault 5 Turbo per passare poi a una fulvia HF 1300 per finire con una stupenda Lancia Fulvia HF 1600 fanalone , vetture con le quali si è si cimentato in tutte le gare che si svolgevano o in Sicilia riservate alle auto storiche fra le quali Coppa Nissena , Monte Erice, Collesano Piano Zucchi, Cefalù Gibilmanna, Giarre Milo, Val D’anapo Sortino, Pergusa Monti Iblei, partecipando altresì sia al Rally di Caltanissetta che allo slalom di San Cataldo – Roccella.

Si è sempre distinto per la sportività e professionalità sui campi di gara dove si è sono sempre spiccate le sue doti velocistiche che gli hanno sempre permesso di aggiudicarsi Vittorie e piazzamenti di rilievo.

Una bellissima carriera Sportiva che ha radici lontane che nel corso del 2019 Carlo Angilella ha deciso di interrompere, appendendo il casco al chiodo considerato che ha raggiunto una età appropriata e soprattutto per avere soddisfatto completamente le sue aspettative per lo Sport che ha sempre amato e praticato.

Un vero pioniere dello sport che merita pertanto il riconoscimento di pioniere dello sport Automobilistico 2019 – 2020 – 2021.