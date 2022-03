Ucraina: Coldiretti, rischio accesso cibo per 5,6 mln italiani

“La guerra con l’aumento dell’inflazione che colpisce i prezzi del carrello della spesa mette a rischio la sicurezza alimentare ben 5,6 milioni di italiani che si trovano in una condizione di poverta’ assoluta, cioe’ con una spesa mensile pari o inferiore a una soglia minima corrispondente all’acquisto di un paniere di beni e servizi considerato essenziale per uno standard di vita minimamente accettabile”.

E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la bozza della comunicazione della Commissione Ue sulla salvaguardia della sicurezza alimentare dal quale emerge che l’accesso ai prodotti alimentari in Europa e’ a rischio per le famiglie a basso reddito. “Per effetto della guerra e dei rincari energetici che potrebbero avere un impatto sul Pil negativo di oltre 0,7 punti secondo l’Istat, e’ destinato ad aumentare – sottolinea Coldiretti – il numero di quanti non riescono piu’ a garantirsi un pasto adeguato che rappresentano la punta dell’iceberg della situazione di crisi in cui si trova un numero crescente di persone costrette a far ricorso alle mense dei poveri e molto piu’ frequentemente ai pacchi alimentari, anche per la crisi generata dalla pandemia”.

“Per arginare questa situazione – afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini – serve un deciso intervento della pubblica amministrazione ed e’ necessario sbloccare al piu’ presto i 200 milioni di euro dei fondi del ministero delle Politiche agricole per acquistare alimenti di base di qualita’ Made in Italy da consegnare agli indigenti”.