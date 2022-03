Sicilia. Pd: terzo mandato e indennità sindaci, Ars accolga richieste Anci e discuta subito le norme

“Il presidente dell’Ars accolga la richiesta di un immediato incontro avanzata dall’Anci per varare una norma sulla parità di indennità tra i sindaci siciliani e quelli del resto d’Italia, e sul terzo mandato per i comuni fino a 15.000 abitanti: se c’è la volontà politica, si può approvare in tempo per le prossime elezioni amministrative”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars.

“Chiediamo inoltre al governo regionale – aggiunge Lupo – di presentare al più presto la manovra finanziaria per assicurare maggiori risorse ai comuni siciliani, molti dei quali si trovano in pesanti deficit di bilancio per colpe non loro”.