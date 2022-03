Sicilia, la 32enne siracusana Danika Mori trionfa ai Pornhub Awards e porta l’Italia sul podio

C’è anche l’Italia sul podio dei Pornhubs Awards, cerimonia che premia le migliori performance viste sul noto sito per adulti. Per l’edizione 2022, infatti, sul podio c’è anche la trentaduenne siciliana, di Siracusa, Danika Mori, che si è portata a casa il premio come miglior performer squirting dell’anno. Un premio ottenuto grazie alle oltre 850 mila persone che la seguono su Pornhub.

Mori ha stracciato, anzi ha proprio fatto scivolare all’indietro le avversarie, in quella che è la più recente categoria di premio inserita, quella dello squirting. Inoltre, Per questa edizione 2022, Pornhub ha voluto consacrare i propri utenti dandogli modo di fungere da giurati, e poi a devolvere parte del budget che avrebbe dovuto essere investito in una serata evento alle associazioni di categoria per la tutela giuridica, medico-sanitaria dei lavoratori del porno. Per Danika Mori si tratta del terzo premio di Pornhub vinto.

Danika Mori trionfa ai Pornhub Awards e porta l’Italia sul podio. La giovane, che al momento è a pieno titolo tra le venti donne più seguite nei siti per adulti del panorama mondiale, ha iniziato la sua carriera assieme al partner di vita Steve Mori. Spesso in varie interviste, i due hanno raccontato di aver iniziato per gioco proprio su iniziativa di lui. Le cifre da capogiro, guadagnate in poco tempo, hanno spinto i due a proseguire nell’attività, fino a renderla la loro unica professione.

Lei e il suo compagno oltre ad essere dei partner sul set lo sono anche nella vita. Condividono la loro vita insieme da oltre dieci anni. L’attrice ha raggiunto molte soddisfazioni in termini di riconoscimento nel suo settore: è difatti arrivata ad ottenere molti dei più ambiti premi della cinematografia di quel tipo, anche di tipo ‘top performer’.