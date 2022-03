Italia, Covid scuola: in presenza 96,9% degli studenti (+1%) e 99,9% delle classi

Secondo i dati del Ministero dell’Istuzione di oggi, rilevato sul 69,8% delle istituzioni scolastiche statali italiane (5.697 scuole su 8.157), nella settimana 21-26 febbraio 2022 il 99,9% delle classi/sezioni risultava in presenza (62.257 delle 262.83 che hanno partecipato alla26,8% del febbraio 69 totale) vs 99,8% della settimana precedente 14-19, di cui l’8% in Ddi (26.787 classi; erano il 9, 5% una settimana prima).

Il restante 0,1% afferisce a 326 sezioni di scuole dell’infanzia con didattica sospesa. Per quanto riguarda gli alunni, sempre nella settimana 21-26 febbraio, risulta in presenza il 96,9% (4.974.846 sui 5.135. 791 che hanno partecipato alla settimana, il 69% del totale) vs il 95,9% della settimana prima. Nella scuola dell’Infanzia è positivo o in quarantena il 3,1% degli alunni (vs il 4,1% una settimana prima); alla Primaria positivo o in quarantena il 3,4% (vs 4,3%); alla secondaria di I e II grado positivo o in quarantena il 3% (vs il 3,9%).

Del personale scolastico, dicono ancora i dati del Ministero dell’Istruzione, nella stessa settimana i docenti in presenza sono il 97% (520.099 sui 536.226 che hanno partecipato alla partecipazione, il 69,1% del totale) vs il 96,4% di una settimana fa; il 97,7% (139.147 sui 142.421 che hanno partecipato alla personale, il 69% del totale) vs il 97,3% di una settimana fa; il 99,4% del personale docente e ATA è in regola con l’ obbligo di vaccinazione e le unità di servizio personale di servizio e di provvedimenti di sospensione dal per inadempienza sono meno dell’1% della vasta platea complessiva.

A livello regionale, nella settimana 21-26 febbraio i livelli più bassi di presenza per gli alunni si registrano in Calabria (94,5%), Abruzzo (94,7%), Sicilia (94,9%); sulle classi/sezioni in presenza tulle le Regioni sono oltre il 99% (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna hanno il 100%) mentre agli ultimi posti ci sono Calabria, Basilicata e Umbria (99,6%).

I dati sono raccolti dal Ministero dell'Istruzione attraverso la "Rilevazione andamento emergenza Covid -19″ disponibile sul Sistema informativo del Ministero (SIDI), che viene compilata settimanalmente dai dirigenti scolastici (o da un loro delegato) attraverso l'inserimento dei dati relativi alla settimana precedente