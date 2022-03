In Russia tribunale di Mosca ha messo al bando Facebook e Instagram

In Russia vita dura per Facebook e Instagram in tempi di guerra. Un tribunale di Mosca ha messo al bando in Russia i social network Facebook e Instagram, accusandoli di “attività estremiste”.

A riferirlo è stata l’agenzia Ria Novosti. Il procedimento contro Meta, la parent company di Facebook e Instagram, era stato aperto dalla Procura generale, dopo che i due social network avevano “ignorato” migliaia di richieste per la rimozione di contenuti ritenuti “falsi” riguardanti l’invasione militare dell’Ucraina.