Eccellenza. Solo 0-0 per la Nissa con il Cus Palermo. Sul risultato il peso dell’espulsione di Retucci e l’inattività per Covid

Pari inatteso per la Nissa contro il Cus Palermo ultimo in classifica. La squadra di Angelo Bognanni (nella foto), reduce da un periodo di isolamento a causa del contagio da Covid, ha pagato lo scotto alla mancanza di una continuità negli allenamenti.

Il pari odierno è stato anche fortemente condizionato dall’espulsione per doppia ammonizione di Retucci che ha lasciato in dieci i compagni per tutto il secondo tempo. Dopo due settimane di stop causa covid per parecchi giocatori, regalare anche l’uomo in più è stata un’ingenuità che ha permesso agli avversari di difendersi con maggiore serenità ed ottenere un punto prezioso per la loro classifica nella zona salvezza.

La Nissa, con molti giocatori non al massimo di condizione, nel primo tempo ha creato diverse occasioni pericolose ma nel secondo tempo non ha avuto la forza di portare grandi pericoli al portiere avversario. La squadra di Bognanni è salita a quota 38 in classifica e mercoledì recupererà la gara fuori casa con il Monreale.