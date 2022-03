Donati tre tablet dal Rotary Club Caltanissetta all’IIS “Sen. Angelo Di Rocco”

CALTANISSETTA. Lodevole l’iniziativa promossa dal Rotary Club di Caltanissetta che ha donato tre tablet all’Istituto scolastico di istruzione superiore “Sen. Angelo Di Rocco”. I tre tablet, modello Samsung Galaxi Tab A7 LTE, sono stati consegnati al dirigente scolastico per essere poi dati in comodato a tempo determinato a studenti di famiglie meno abbienti, selezionati a discrezione dello stesso Istituto Scolastico, per lo svolgimento della didattica a distanza.

La donazione è avvenuta nel corso di un incontro che s’è svolto nell’ufficio di presidenza del “Di Rocco” alla presenza della dirigente scolastica, la prof. Giuseppina Terranova, del vice preside prof. Barbarino La Licata e della prof. Angela Rita Scarciotta.

Per il Rotary Club Caltanissetta, invece, erano presenti il presidente Francesco Daina, la segretaria Maria Gabriella Urso e il co segretario Giuseppe Sagone. La donazione – come ha spiegato il presidente del Rotary Club Caltanissetta – rientra nell’ambito del progetto denominato “Tablet per Dad”, reso possibile grazie al contributo dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (Usaid) ed è stata fatta a mero scopo di liberalità, senza obblighi di restituzione né oneri di qualunque tipo per l’Istituto scolastico.

La dirigente scolastica Giuseppina Terranova, nel plaudere all’iniziativa, ha inteso ringraziare il Rotary Club Caltanissetta per la sensibilità dimostrata nei riguardi del territorio in generale e della scuola in particolare sottolineandone l’impegno profuso in questa direzione. La stessa dirigente ha inteso esprimere sentimenti di riconoscenza e compiacimento per l’operato portato avanti dal Rotary Club Caltanissetta nella persona del suo presidente Francesco Daina e dei segretari Maria Gabriella Urso e Giuseppe Sagone ribadendo l’impegno della scuola a fornire in comodato d’uso gratuito i tre tablet a studenti di famiglie meno abbienti.