Cooperativa Nissena racconta inclusione, lavoro e disabilità all’evento nazionale “Agorà Democratiche”

La cooperativa Etnos di Caltanissetta sarà in Senato per raccontare Equo Food ed Equo Cream.

Mercoledi, 30 marzo 2022, alle ore 15:00, nella settimana in cui si celebra la giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo si terrà, presso il Senato di Roma, un incontro realizzato da parte delle Agorà Democratiche, dove si discuterà di “Lavoro, autismo e disabilità: un nuovo modo di fare inclusione”.

La Cooperativa Sociale Etnos vi parteciperà con un video emozionale testimoniante la sua attività di ristorazione – Equo Food ed Equo Cream – come strumento di inclusione e di integrazione; successivamente, un breve intervento del presidente della cooperativa, Fabio Ruvolo, esporrà diverse proposte che avanzano la volontà di rappresentare un miglioramento nel mondo del lavoro per quanto riguarda i temi di inclusione e di disabilità.

Presenzieranno anche altre realtà, come PizzAut, che da nord a sud operano affinché persone con disabilità e autismo possano inserirsi nel mondo del lavoro.

A moderare l’incontro sarà Eugenio Comicini. Inoltre, vi sarà la partecipazione e di Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito Democratico, Simona Malpezzi, Presidente dei Senatori del PD, Andrea Orlando, Ministro del lavoro e delle pratiche sociali.

Ancora oggi, per alcuni occhi le disabilità vengono viste come motivo di vergogna e per questo si tendono a nasconderle; oppure, è difficile scardinare quel pregiudizio che vuole la disabilità nell’ambito del lavoro come sinonimo di scarsa qualità, riassumibile nella frase “L’ha fatto lui (disabile), dunque non è di buona manifattura”. Non è così. Molte persone con disabilità hanno dimostrato con talento ed entusiasmo le proprie abilità professionali, grazie anche a corsi di formazione specializzati.

Cooperativa Etnos desidera lavorare su tale fronte affinché la società si apra maggiormente al tema dell’inclusione lavorativa.

Clicca qui per scoprirne di più: https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo/f/81/proposals/1600