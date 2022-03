Caltanissetta, Progetto Alfabetizzazione: Rotary Club e IC Vittorio Veneto insieme per l’inclusione

Prende il via il progetto Distrettuale “Alfabetizzazione” promosso dal Rotary Club Caltanissetta, di cui è presidente per questo anno sociale Francesco Daina, con l’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, diretto da Laura Zurli.

L’iniziativa è nata lo scorso 3 dicembre quando è stata siglato il Protocollo d’intesa al quale hanno contribuito anche la professoressa Antonella Palumbo, in qualità di referente scolastica e la socia Antonietta Puzzo come referente del club.

I corsi, multidisciplinari ma finalizzati principalmente a far acquisire la padronanza della lingua italiana, continueranno a essere erogati par alcune settimane in favore degli studenti minori stranieri non accompagnati che vivono a Caltanissetta e frequentano la terza media dell’IC Vittorio Veneto, Plesso scolastico Santa Lucia.

“Si tratta di un servizio offerto dal Rotary club per favorire l’integrazione dei giovani stranieri – ha spiegato il Presidente Daina – agevolando la comunicazione nell’ambiente circostante attraverso la conoscenza della nostra lingua”.

“Ringrazio il club service per l’attenzione mostrata ai nostri allievi, ragazzi che sono diventati parte integrante della nostra città – ha concluso la dirigente Zurli – e che, per essere realmente inclusi nel nostro territorio devono avere a disposizione, nel più breve tempo possibile, tutti gli strumenti necessari per comprendere la realtà che li circonda. Solo in questo modo potremo iniziare a costruire insieme un vero percorso”.

Hanno contribuito a vario titolo all’organizzazione e realizzazione del progetto anche Delia Perricone, Antonella Gambino, Giusy Montante, Carmen Cammarata, Manuela Bilardo, Marcello Mancuso, Giuseppe Sagone, Angelita Scarciotta, Giovanna Volo e Stefania Fontanazza. Una collaborazione sinergica che ha coinvolto anche cittadini che, pur non essendo soci del club service, hanno compreso l’importanza del progetto e offerto la loro volontaria disponibilità.